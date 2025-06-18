Опубликован прогноз погоды на 19 июня в Рязанской области

В четверг будет облачно с прояснениями. Ночью и днем местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный, 6-11 м/с, с порывами до 11-16 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14°С, днем +16…+21°С.