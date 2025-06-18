Определен топ-30 автодорожных проектов в России на 2025-2030 годы

Совокупный объем инвестиций в 30 наиболее перспективных автодорожных проектов, реализация которых может стартовать в 2025—2030 годах, превышает 2,76 трлн рублей. Это следует из отчета ВТБ Инфраструктурный Холдинг «Автодорожная инфраструктура: проекты, инвестиции, перспективы», представленного в рамках ПМЭФ-2025.

Крупнейший проект списка — объединенный проект строительства семи участков трассы Джубга — Сочи, проектирование которой завершится к 2026 году по планам ГК «Автодор». Один из участков — обход Адлера. Он на данный момент находится в стадии строительства. Предварительная стоимость оставшихся участков составляет более 1,3 трлн рублей.

Из-за масштабности данного проекта наибольший объем инвестиций (около 51% или 1,42 трлн рублей) приходится на Южный федеральный округ. В тройку лидеров также вошли Приволжский округ (513 млрд рублей, 9 проектов) и Северо-Западный округ (297 млрд рублей, 4 проекта). На долю этих трех округов приходится около 80% потенциальных вложений.

Среди лидеров по объему возможных вложений на региональном уровне:

Краснодарский край — 1,38 трлн рублей;

Нижегородская область — 303 млрд рублей;

Санкт-Петербург и Ленинградская область (совместно) — 252 млрд рублей;

Приморский край — 133 млрд рублей;

Республика Башкортостан — 131 млрд рублей.

Отмечается, что на эти регионы в совокупности приходится 79,5% всех потенциальных инвестиций в рамках топ-30.

«Сегодня автодорожная инфраструктура — это не просто строительные объекты, а фундамент для развития экономики регионов. Инфраструктурные проекты создают точки роста в регионах, стимулируют строительство, логистику и занятость. Потребность автодорожной отрасли во внебюджетном финансировании в ближайшие годы останется высокой.

Для запуска новых проектов будет важна активность регионов и частных инвесторов в использовании инструментов, облегчающих финансовую нагрузку на проекты. Среди ключевых инструментов поддержки отрасли отмечу государственно-частное партнерство, инфраструктурные облигации, специальные казначейские кредиты и капитальные гранты. Их своевременное применение поможет сгладить волатильность строительного рынка, снизить нагрузку на бюджеты регионов и обеспечить реализацию масштабных инициатив даже в условиях ограниченного государственного финансирования» — сказал Виталий Сергейчук, член правления банка.

По мнению экспертов, создание пула перспективных инфраструктурных проектов — не только автодорожных — с согласованным на государственном уровне форматом реализации на длительном горизонте могло бы существенно ускорить развитие отрасли. Такой подход, по их мнению, обеспечит устойчивость и предсказуемость для всех участников рынка, а также мобилизует ресурсы для достижения максимального социально-экономического эффекта.