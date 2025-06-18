Ночью в Рязанской области объявляли беспилотную опасность

Угрозу атаки БПЛА на территории Рязани и области объявляли в 2:48 18 июня. Рязанцев призывали не подходить к окнам и оставаться в безопасном месте до сигнала «отбой». В 6:42 беспилотную опасность отменили. Как сообщило в соцсетях Минобороны, в течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО уничтожили 48 украинских БПЛА самолетного типа: 14 — над Брянской областью, 11 — над Курской областью, 10 — над Орловской областью, 5 — над Белгородской областью, 3 — над Тульской областью, по два — над Калужской областью и московским регионом, один — над Липецкой областью.

Ночью в Рязанской области объявляли угрозу атаки БПЛА. Об этом сообщает РСЧС.

Угрозу атаки БПЛА на территории Рязани и области объявляли в 2:48 18 июня. Рязанцев призывали не подходить к окнам и оставаться в безопасном месте до сигнала «отбой». В 6:42 беспилотную опасность отменили.

Как сообщило в соцсетях Минобороны, в течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО уничтожили 48 украинских БПЛА самолетного типа: 14 — над Брянской областью, 11 — над Курской областью, 10 — над Орловской областью, 5 — над Белгородской областью, 3 — над Тульской областью, по два — над Калужской областью и московским регионом, один — над Липецкой областью.