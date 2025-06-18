На Украине призвали мобилизовать женщин

Их нужно назначить на тыловые должности. Кроме того, депутат Верховной Рады сообщила, что на улицах украинских городов много «здоровых тридцатилетних мужчин», которые до сих пор не призваны в армию, тогда как немало бойцов ВСУ «воюют уже четвертый год».

На Украине призвали мобилизовать женщин на тыловые должности. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на депутата Верховной Рады Марьяну Безуглую.

Кроме того, она обратила внимание, что на улицах украинских городов много «здоровых тридцатилетних мужчин», которые до сих пор не призваны в армию, тогда как немало бойцов ВСУ «воюют уже четвертый год».

Она назвала нечестной ситуацию с отсутствием сроков службы.