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На Солнце произошла мощная вспышка
Вспышка зарегистрирована в среду, 18 июня, около 01:00. Предварительный балл события — X1.2. Отмечается, что максимум вспышки наблюдался в 00:49 мск. По данным ученых, вспышка произошла в области № 4114, в которой 15 и 16 июня были две самые крупные вспышки июня (уровня M8.4 и М6.3).

Мощная вспышка произошла ночью на Солнце в зоне максимального влияния на Землю. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Вспышка зарегистрирована в среду, 18 июня, около 01:00. Предварительный балл события — X1.2. Отмечается, что максимум вспышки наблюдался в 00:49.

По данным ученых, она произошла в области № 4114, в которой 15 и 16 июня были две самые крупные вспышки июня (уровня M8.4 и М6.3).