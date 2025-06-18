На Урале мать заперла собственных детей в квартире с ужасными условиями

В Екатеринбурге мать закрыла собственных сыновей в квартире с хламом и антисанитарией. Об этом сообщили в телеграм-канале «Плохие новости 18+".

Братья, 9 и 11 лет, таким образом были наказаны за испорченный диван. Не желая находиться в жутком помещении, мальчики вылезли через балкон со второго этажа на улицу и сбежали

Мать подала в полицию заявление о пропаже детей. Правоохранительные органы, прибыв на место, были не удовлетворены состоянием квартиры.

Детей обнаружил по случайности у себя в подъезде оперативник. Они там прятались.

Семья поставлена на учет. В данный момент рассматривается размещение мальчиков в соцучреждение.

Фото взято из «Плохие новости 18+"