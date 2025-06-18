Игру «Мир Танков» официально национализировали

По решению суда в доход государства передали доли всех трех юрлиц издателя «Мира танков» и «Мира кораблей» (ООО «Леста», ООО «Леста Геймс Москва» и ООО «Леста Геймс Эдженси»), а также запретили деятельность «объединения» Кислого и Хатажаева в связи с осуществлением экстремистской деятельности.

Игру «Мир Танков» официально национализировали. Об этом пишет РБК.

По решению суда в доход государства передали доли всех трех юрлиц издателя «Мира танков» и «Мира кораблей» (ООО «Леста», ООО «Леста Геймс Москва» и ООО «Леста Геймс Эдженси»), а также запретили деятельность «объединения» Кислого и Хатажаева в связи с осуществлением экстремистской деятельности.

Суд признал Кислого и Хатажаева как физических лиц экстремистами и запретил их деятельность на территории России.

«За счет своих доходов они финансировали фонды, специализирующиеся на закупке снаряжения для Вооруженных сил Украины. В целях лишения Кислого и Хатажаева возможности получения доходов из России, используемых для подрыва ее безопасности и территориальной целостности, по решению суда права Кислого и Хатажаева на группу компаний „Леста“ аннулированы», — сообщил собеседник РБК.