Guardian: Европе придется отправлять миротворцев на Украину без США

По данным издания, после соглашения о прекращении огня на Украине, Европе, возможно, придется отправлять миротворческие силы на Украину без поддержки США. «Этот день может наступить скоро, если на Украине будет достигнуто перемирие и европейская коалиция желающих предоставит гарантии безопасности Киеву», — отмечается в материале.

Европе придется отправлять миротворцев на Украину без США. Об этом сообщает RT со ссылкой на газету The Guardian.

По данным издания, после соглашения о прекращении огня на Украине, Европе, возможно, придется отправлять миротворческие силы на Украину без поддержки США.

«Этот день может наступить скоро, если на Украине будет достигнуто перемирие и европейская коалиция желающих предоставит гарантии безопасности Киеву», — отмечается в материале.