Guardian: Европе придется отправлять миротворцев на Украину без США
По данным издания, после соглашения о прекращении огня на Украине, Европе, возможно, придется отправлять миротворческие силы на Украину без поддержки США. «Этот день может наступить скоро, если на Украине будет достигнуто перемирие и европейская коалиция желающих предоставит гарантии безопасности Киеву», — отмечается в материале.
Европе придется отправлять миротворцев на Украину без США. Об этом сообщает RT со ссылкой на газету The Guardian.
По данным издания, после соглашения о прекращении огня на Украине, Европе, возможно, придется отправлять миротворческие силы на Украину без поддержки США.
«Этот день может наступить скоро, если на Украине будет достигнуто перемирие и европейская коалиция желающих предоставит гарантии безопасности Киеву», — отмечается в материале.