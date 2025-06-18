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Главе Рязанского района внесли представление
По данным прокуратуры, жителей деревни Ровное в 2024 году обеспечивали водой, не соответствуют требованиям СанПиН. Однако вопрос о перерасчете платы за оказанную услугу не рассматривался. Прокуратура внесла представление главе муниципалитета. По результатам рассмотрения органами местного самоуправления заключен контракт на подготовку проектной документации для устройства системы водоподготовки на водозаборном сооружении подземного источника. Жителям деревни произведен перерасчет оплаты услуги «холодное водоснабжение» на сумму свыше 1,1 млн рублей.

Главе Рязанского района внесли представление. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным прокуратуры, жителей деревни Ровное в 2024 году обеспечивали водой, не соответствуют требованиям СанПиН. Однако вопрос о перерасчете платы за оказанную услугу не рассматривался.

Прокуратура внесла представление главе муниципалитета.

По результатам рассмотрения органами местного самоуправления заключен контракт на подготовку проектной документации для устройства системы водоподготовки на водозаборном сооружении подземного источника.

Жителям деревни произведен перерасчет оплаты услуги «холодное водоснабжение» на сумму свыше 1,1 млн рублей.