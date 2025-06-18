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Глава администрации Ухоловского района покинул пост
Соответствующее решение приняли депутаты на заседании районной думы 16 июня. Отмечается, что Сергей Сумин ушел в отставку по собственному желанию в связи с переходом на новую работу. Напомним, должность главы района он занимал с мая 2024 года. До этого работал первым заместителем главы администрации района.

Глава администрации Ухоловского района Сергей Сумин покинул пост. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Соответствующее решение приняли депутаты на заседании районной думы 16 июня. Отмечается, что Сергей Сумин ушел в отставку по собственному желанию в связи с переходом на новую работу.

Напомним, должность главы района он занимал с мая 2024 года. До этого работал первым заместителем главы администрации района.