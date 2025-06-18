18-летний рязанец ограбил прохожего в центре города

В полицию обратился 63-летний местный житель и сообщил, что во дворе дома на улице Вокзальной на него напал неизвестный. Он неожиданно ударил мужчину кулаком в челюсть и потребовал деньги. Потерпевший отдал ему бумажник, в котором хранилось три тысячи рублей. Оперативники уголовного розыска установили, что к преступлению причастен 18-летний житель Рязанской области. Ранее его неоднократно судили за кражи. Его задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

18-летний рязанец ограбил прохожего в центре города. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратился 63-летний местный житель и сообщил, что во дворе дома на улице Вокзальной на него напал неизвестный.

Он неожиданно ударил мужчину кулаком в челюсть и потребовал деньги. Потерпевший отдал ему бумажник, в котором хранилось три тысячи рублей.

Оперативники уголовного розыска установили, что к преступлению причастен 18-летний житель Рязанской области. Ранее его неоднократно судили за кражи.

Его задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.