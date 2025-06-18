Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 18
19°
Чтв, 19
18°
Птн, 20
17°
ЦБ USD 78.71 0.2 18/06
ЦБ EUR 90.75 -0.19 18/06
Нал. USD 79.60 / 80.00 18/06 16:25
Нал. EUR 90.50 / 91.99 18/06 16:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Все как у людей. Рязанский паралимпиец рассказал, почему переехал в до...
Редакция РЗН. Инфо пообщалась с рязанским мастером спор...
Вчера 12:43
2 903
«Беременна в 16» по-рязански
Алиса родилась, выросла и пошла в школу в Рязани. Три г...
11 июня 13:50
21 678
Обзор на родники в черте Рязани
От водопроводной воды в Рязани уже не первый год пахнет...
3 июня 13:30
35 285
Исповедь рязанского наркомана. Часть первая
Я начал употреблять 15 лет назад, в 2010 году. Именно н...
30 мая 12:31
45 091
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
18-летний рязанец ограбил прохожего в центре города
В полицию обратился 63-летний местный житель и сообщил, что во дворе дома на улице Вокзальной на него напал неизвестный. Он неожиданно ударил мужчину кулаком в челюсть и потребовал деньги. Потерпевший отдал ему бумажник, в котором хранилось три тысячи рублей. Оперативники уголовного розыска установили, что к преступлению причастен 18-летний житель Рязанской области. Ранее его неоднократно судили за кражи. Его задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

18-летний рязанец ограбил прохожего в центре города. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратился 63-летний местный житель и сообщил, что во дворе дома на улице Вокзальной на него напал неизвестный.

Он неожиданно ударил мужчину кулаком в челюсть и потребовал деньги. Потерпевший отдал ему бумажник, в котором хранилось три тысячи рублей.

Оперативники уголовного розыска установили, что к преступлению причастен 18-летний житель Рязанской области. Ранее его неоднократно судили за кражи.

Его задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.