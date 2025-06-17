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Врачи спасли рязанца с остановкой сердца
После плановой операции пациента перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии для наблюдения. Его состояние оценивалось как удовлетворительное. На следующий день мужчину направили в профильное отделение для дальнейшего восстановления. Спустя несколько часов пациент «неожиданно потерял сознание». У него остановилось сердце. Врачи приступили к реанимации. Отмечается, что счет шел на секунды. Пациента на ходу перекладывали на каталку, ему вводили препараты, врач проводил непрямой массаж сердца.

Врачи спасли рязанца с остановкой сердца. Об этом 17 июня сообщила пресс-служба ОКБ в соцсетях.

После плановой операции пациента перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии для наблюдения. Его состояние оценивалось как удовлетворительное.

На следующий день мужчину направили в профильное отделение для дальнейшего восстановления. Спустя несколько часов пациент «неожиданно потерял сознание». У него остановилось сердце.

Врачи приступили к реанимации. Отмечается, что счет шел на секунды. Пациента на ходу перекладывали на каталку, ему вводили препараты, врач проводил непрямой массаж сердца. «После многочисленных компрессий грудной клетки произошло, казалось бы, невозможное — мужчина сделал первый вдох. Он был оперативно транспортирован в отделение реанимации, где продолжили интенсивную терапию.

Благодаря слаженным действиям медицинского персонала мозг пациента не пострадал: он пришел в сознание, дышит самостоятельно, свободно разговаривает и идет на поправку», — говорится в сообщении.

Вскоре мужчину выписали.