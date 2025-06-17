Врачи спасли 23-летнюю рязанку после клинической смерти на Борковском карьере

Отдыхающие заметили оставленные на берегу сумку, одежду и обувь. Хозяйка вещей долго отсутствовала. Вскоре ее обнаружили в воде, в двух-трех метрах от берега, без сознания. На место вызвали скорую. Медики достали пострадавшую из воды. Была зафиксирована остановка сердца и констатирована клиническая смерть. «Бригада безотлагательно начала сердечно-легочную реанимацию: непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию легких, санацию верхних дыхательных путей», — говорится в посте.

Врачи спасли 23-летнюю рязанку после клинической смерти на Борковском карьере. Об этом 17 июня сообщила пресс-служба регионального минздрава.

Отдыхающие заметили оставленные на берегу сумку, одежду и обувь. Хозяйка вещей долго отсутствовала. Вскоре ее обнаружили в воде, в двух-трех метрах от берега, без сознания. На место вызвали скорую.

Медики достали пострадавшую из воды. Была зафиксирована остановка сердца и констатирована клиническая смерть.

«Бригада безотлагательно начала сердечно-легочную реанимацию: непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию легких, санацию верхних дыхательных путей», — говорится в посте.

В состоянии комы пострадавшую доставили в стационар. На данный момент ее самочувствие «постепенно улучшается: женщина пришла в сознание, к ней вернулись речь и возможность двигаться».