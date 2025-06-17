В Самарской области в ДТП погибли четыре человека, в том числе двое детей

В Самарской области в ДТП погибли четыре человека, в том числе двое детей. Об этом пишет «КП».

Авария случилась на 879 км трассы М-5 «Урал» в Сызранском районе.

При столкновении пяти автомобилей погибли четыре человека, в том числе двое детей. Как выяснилось, это была семья из Саратовской области.

Авария «собрала» фуры Scania и Iveco, а также легковушки Renault Logan, Lada Granta, Hyundai.

По предварительной версии, водитель Scania не выбрал безопасный скоростной режим и врезался в «Логан», а тот затем столкнулся с другим грузовиком. Легковушку смяло.