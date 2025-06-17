В Рязанской области увеличился спрос на работников в сфере спорта и красоты

Отмечается, что работодательский спрос зафиксировали в сферах спортклубов и салонов красоты, науки и образования, а также топ-менеджмента. За месяц число активных вакансий в Рязанской области достигло более 7,6 тысяч.

В Рязанской области увеличился спрос на работников в сфере спорта и красоты. Об этом пишет сервис hh.ru.

Отмечается, что работодательский спрос зафиксировали в сферах спортклубов и салонов красоты, науки и образования, а также топ-менеджмента.

За месяц число активных вакансий в Рязанской области достигло более 7,6 тысяч.