В Рязанской области увеличился спрос на работников в сфере спорта и красоты
Отмечается, что работодательский спрос зафиксировали в сферах спортклубов и салонов красоты, науки и образования, а также топ-менеджмента. За месяц число активных вакансий в Рязанской области достигло более 7,6 тысяч.
В Рязанской области увеличился спрос на работников в сфере спорта и красоты. Об этом пишет сервис hh.ru.
Отмечается, что работодательский спрос зафиксировали в сферах спортклубов и салонов красоты, науки и образования, а также топ-менеджмента.
За месяц число активных вакансий в Рязанской области достигло более 7,6 тысяч.