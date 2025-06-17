В Рязанской области собственника земельного участка оштрафовали на 200 тысяч

ООО «АГРО-3» принадлежат земельные участки сельскохозяйственного назначения в Сапожковском районе. Их общая площадь — более 2,6 тысяч гектаров. В январе 2025 года во время проверки сотрудники управления выяснили, что они заросли кустарниками и сорняками. Юрлицо оштрафовали на 200 тысяч рублей. Кроме того, выдали предписание об устранении нарушений земельного законодательства.

В Рязанской области собственника земельного участка оштрафовали на 200 тысяч рублей. Об этом 17 июня сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

ООО «АГРО-3» принадлежат земельные участки сельскохозяйственного назначения в Сапожковском районе. Их общая площадь — более 2,6 тысяч гектаров. В январе 2025 года во время проверки сотрудники управления выяснили, что они заросли кустарниками и сорняками.

Юрлицо оштрафовали на 200 тысяч рублей. Кроме того, выдали предписание об устранении нарушений земельного законодательства.