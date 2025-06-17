В Рязанской области случился пожар

Информация о пожаре в деревне Мары Александро-Невского района поступила 15 июня в 19:37. Загорелась дача. В тушении участвовали 7 человек, 3 единицы техники. В результате пожара огнем поврежден дом и хозяйственная постройка. Общая площадь пожара составила 86 квадратных метров. Пострадавших нет.