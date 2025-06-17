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В Рязани задержали молодого человека с крупной партией наркотиков
По данным полиции, 20-летний молодой человек устроился закладчиком в нелегальный интернет-магазин. Сначала через тайники он получал небольшие объемы наркотиков, а позже кураторы направили ему оптовую партию различных веществ. Наркотики он спрятал в Рязанском районе недалеко от села Абрютино. Полицейские нашли в его схроне пакеты, которые содержали 400 таблеток МДМА (экстази) массой 198 граммов, 161 грамм гашиша, 58 граммов производного мефедрона и 37 граммов мефедрона. Общая масса наркотиков составила 453 грамма. Там же хранились электронные весы, мерные ложки и упаковочные материалы. Возбуждено уголовное дело. Молодого человека заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

В Рязани задержали молодого человека с крупной партией наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным полиции, 20-летний молодой человек устроился закладчиком в нелегальный интернет-магазин. Сначала через тайники он получал небольшие объемы наркотиков, а позже кураторы направили ему оптовую партию различных веществ. Наркотики он спрятал в Рязанском районе недалеко от села Абрютино.

Полицейские нашли в его схроне пакеты, которые содержали 400 таблеток МДМА (экстази) массой 198 граммов, 161 грамм гашиша, 58 граммов производного мефедрона и 37 граммов мефедрона. Общая масса наркотиков составила 453 грамма. Там же хранились электронные весы, мерные ложки и упаковочные материалы.

Возбуждено уголовное дело. Молодого человека заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.