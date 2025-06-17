В Рязани водитель едва не сбил двух пешеходов на переходе

Инцидент произошел на перекрестке улиц Свободы и Ленина. Мужчина и женщина ступили на «зебру» и прошли половину проезжей части, когда автомобилист начал движение на желтый сигнал светофора, игнорируя людей. Пешеходы успели резко остановиться. «Жесткие учителя в Рязани. У пешеходов красный, да», — говорится в посте.

В Рязани водитель едва не сбил двух пешеходов на переходе. Об этом во вторник, 17 июня, сообщает Telegram-канал «Рзн Лайф».

Инцидент произошел на перекрестке улиц Свободы и Ленина. Мужчина и женщина ступили на «зебру» и прошли половину проезжей части, когда автомобилист начал движение на желтый сигнал светофора, игнорируя людей.

Пешеходы успели резко остановиться.

«Жесткие учителя в Рязани. У пешеходов красный, да», — говорится в посте.