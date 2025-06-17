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В Рязани поощрят учителей, подготовивших выпускников-стобалльников
Малков рассказал, что еще четверо выпускников рязанских школ получили 100 баллов на ЕГЭ. На этот раз результаты экзаменов пришли по русскому языку, литературе и математике. На 100 баллов экзамены сдали: Меркушкина Арина, школа № 69 Рязани, Томина Вероника, Центральная школа Милославского района, Васильева Мария, школа № 76. Рязани, Тихонова Дарья, Шиловская школа № 1. «Особенная гордость — Меркушкина Арина. Выпускница уже дважды стала стобалльником — по русскому языку и профильному уровню математики. Поздравляю с отличным результатом! Молодцы!», — написал Малков. Он напомнил, что выпускникам, которые набрали 100 баллов на ЕГЭ и поступят в рязанские вузы, будет выплачена премия в 150 тысяч рублей. «Важно поддержать и педагогов, готовивших ребят. Поручил проработать меры поощрения и внедрить их в этом году», — заключил губернатор.

В Рязани поощрят учителей, подготовивших выпускников-стобалльников. Об этом сообщает губернатор региона Павел Малков.

Малков рассказал, что еще четверо выпускников рязанских школ получили 100 баллов на ЕГЭ. На этот раз результаты экзаменов пришли по русскому языку, литературе и математике.

На 100 баллов экзамены сдали:

  • Меркушкина Арина, школа № 69 Рязани,
  • Томина Вероника, Центральная школа Милославского района,
  • Васильева Мария, школа № 76. Рязани,
  • Тихонова Дарья, Шиловская школа № 1.

«Особенная гордость — Меркушкина Арина. Выпускница уже дважды стала стобалльником — по русскому языку и профильному уровню математики. Поздравляю с отличным результатом! Молодцы!», — написал Малков.

Он напомнил, что выпускникам, которые набрали 100 баллов на ЕГЭ и поступят в рязанские вузы, будет выплачена премия в 150 тысяч рублей.

«Важно поддержать и педагогов, готовивших ребят. Поручил проработать меры поощрения и внедрить их в этом году», — заключил губернатор.