В Рязани поощрят учителей, подготовивших выпускников-стобалльников. Об этом сообщает губернатор региона Павел Малков.
Малков рассказал, что еще четверо выпускников рязанских школ получили 100 баллов на ЕГЭ. На этот раз результаты экзаменов пришли по русскому языку, литературе и математике.
На 100 баллов экзамены сдали:
- Меркушкина Арина, школа № 69 Рязани,
- Томина Вероника, Центральная школа Милославского района,
- Васильева Мария, школа № 76. Рязани,
- Тихонова Дарья, Шиловская школа № 1.
«Особенная гордость — Меркушкина Арина. Выпускница уже дважды стала стобалльником — по русскому языку и профильному уровню математики. Поздравляю с отличным результатом! Молодцы!», — написал Малков.
Он напомнил, что выпускникам, которые набрали 100 баллов на ЕГЭ и поступят в рязанские вузы, будет выплачена премия в 150 тысяч рублей.
«Важно поддержать и педагогов, готовивших ребят. Поручил проработать меры поощрения и внедрить их в этом году», — заключил губернатор.