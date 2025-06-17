В Рязани городской бюджет за 2024 год впервые за 10 лет стал профицитным

В Рязани отчитались о городском бюджете за 2024 год, он впервые за 10 лет стал профицитным. Об этом стало известно на профильном комитете гордумы во вторник, 17 июня.
Документ на комитете по бюджету и налоговой политике представил и. о. начальника казначейского управления администрации города Андрей Решеткин. Плановые расходы составили около 21,5 млрд рублей, доходы — около 21,65 млрд рублей. Доходы превысили расходы на 123 млн рублей.
«Прошу обратить внимание: профицитный бюджет у нас сложился впервые за 10 лет. В последний раз такая ситуация складывалась в 2014 году. Главным драйвером по исполнению доходной части бюджета, конечно, стали налоги на доходы физлиц. Рост НДФЛ в основном связан с решением региональных властей по которому увеличили норматив отчислений с 17,7% до 20% в бюджет Рязани, им за это спасибо», — сказал Решеткин.
Разница между планом на 2024 год и исполнением бюджета по НДФЛ составила около 530 миллионов.
При этом муниципальный долг на момент 1 января 2025 года составил чуть больше трех млрд рублей. Однако Андрей Решеткин отметил, что «его смогли зажать в рамки и не наращивать в тех темпах, которые ожидались». В 2024 году долг сократили на 490 миллионов рублей.
Депутат Галина Трушина отметила, что профицит бюджета связан с благоприятным климатом в стране и регионе.
«Действительно, беспрецедентные цифры. Исполнение бюджета города за 2024 год нельзя сравнить ни с каким другим периодом. Самое главное — чтобы экономика продолжала оставаться стабильной», — сказала Трушина.
Отчет об исполнении городского бюджета за 2024 год депутаты утвердили единогласно.