В Рязани городской бюджет за 2024 год впервые за 10 лет стал профицитным

Документ на комитете по бюджету и налоговой политике представил и. о. начальника казначейского управления администрации города Андрей Решеткин. Плановые расходы составили около 21,5 млрд рублей, доходы — около 21,65 млрд рублей. Доходы превысили расходы на 123 млн рублей. «Прошу обратить внимание: профицитный бюджет у нас сложился впервые за 10 лет. В последний раз такая ситуация складывалась в 2014 году. Главным драйвером по исполнению доходной части бюджета, конечно, стали налоги на доходы физлиц», — сказал Решеткин.