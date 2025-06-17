В России ввели обязательное условие для открытия банковского счета подросткам

Это будет возможно только при согласии родителей. Исключение из этого правила допускается лишь в нескольких ситуациях, когда несовершеннолетний обладает полной дееспособностью: вступление в брак в соответствии с законодательством, наличие трудового договора, включая контрактную работу, ведение предпринимательской деятельности с разрешения родителей, усыновителей или попечителей. Вячеслав Володин подчеркнул, что мошенники часто пытаются обмануть подростков, убеждая их оформить дебетовые карты, которые затем могут быть использованы в преступных схемах. В результате дети невольно становятся соучастниками финансовых махинаций.

Государственная Дума приняла закон, обязывающий банки открывать счета для подростков в возрасте от 14 до 18 лет только при наличии согласия родителей. Об этом пишет РИА Новости.

Исключение из этого правила допускается лишь в нескольких ситуациях, когда несовершеннолетний обладает полной дееспособностью:

Вступление в брак в соответствии с законодательством.

Наличие трудового договора, включая контрактную работу.

Ведение предпринимательской деятельности с разрешения родителей, усыновителей или попечителей.

Вячеслав Володин подчеркнул, что мошенники часто пытаются обмануть подростков, убеждая их оформить дебетовые карты, которые затем могут быть использованы в преступных схемах. В результате дети невольно становятся соучастниками финансовых махинаций.