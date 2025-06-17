В России ужесточат наказание за разжигание ненависти и вражды

Предлагаемые изменения касаются статьи 282 Уголовного кодекса РФ. Сейчас уголовная ответственность за такое преступление наступает, если оно совершено в течение года после административного наказания. Законопроект предлагает установить уголовную ответственность за однократное совершение действий, направленных на разжигание ненависти или вражды, а также на унижение человеческого достоинства. Это включает оправдание, обоснование, одобрение или пропаганду насилия или угрозы его применения.

На пленарном заседании Госдумы во втором и третьем, итоговом чтении был одобрен правительственный закон, ужесточающий уголовную ответственность за разжигание ненависти или вражды, сопряженное с угрозой насилия. Об этом пишет РИА Новости.

Предлагаемые изменения касаются статьи 282 Уголовного кодекса РФ. Сейчас уголовная ответственность за такое преступление наступает, если оно совершено в течение года после административного наказания.

Законопроект предлагает установить уголовную ответственность за однократное совершение действий, направленных на разжигание ненависти или вражды, а также на унижение человеческого достоинства. Это включает оправдание, обоснование, одобрение или пропаганду насилия или угрозы его применения.