В России предложили запретить рекламу эскорта

Подобного рода услуги планируют внести в закон о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Ограничения в том числе затронут блогеров, которые приглашают съемки и подкасты представителей профессии. Нарушителям может грозить штраф до 1 млн рублей. Эксперты, опрошенные изданием, отметили при этом расплывчатость понятия «эскорт» и, соответственно, критериев применения закона.

В России предложили запретить рекламу эскорта. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрея Свинцова.

Подобного рода услуги планируют внести в закон о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.

Ограничения в том числе затронут блогеров, которые приглашают съемки и подкасты представителей профессии.

Нарушителям может грозить штраф до 1 млн рублей. Эксперты, опрошенные изданием, отметили при этом расплывчатость понятия «эскорт» и, соответственно, критериев применения закона.