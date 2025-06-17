В Нижнем Тагиле хирург случайно зарезал пациентку во время операции на дому

В Нижнем Тагиле хирург случайно зарезал пациентку во время операции на дому. Об этом пишет портал «Е1. ру».

Женщине нужно было удалить жидкость из брюшной полости, которая накапливалась из-за цирроза.

«Используя острый предмет, хирург нанес проникающее ранение живота с повреждением мягких тканей передней брюшной стенки и брюшины с полным пересечением околопупочной вены на фоне цирроза печени, что осложнилось массивной кровопотерей», — рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Спустя сутки после операции врач заметил внутреннее кровотечение и вызвал скорую. Женщину экстренно госпитализировали, но она не выжила.

Отмечается, что обвиняемый в причинении смерти по неосторожности совмещал работу в частной и государственной клиниках.