В магазинах могут появиться отдельные полки для «национальных товаров»

Депутаты предлагают выделить среди остальной продукции ту, что была произведена на территории Евразийского экономического союза. По их мнению, так покупатели смогут точнее ориентироваться в товарах и поддерживать локальных производителей. Инициатива коснется только непродовольственных товаров. Новый закон может вступить в силу уже с 1 марта 2026 года.

В магазинах могут появиться отдельные полки для «национальных товаров». Об этом сообщает «Лента. ру».

Депутаты предлагают выделить среди остальной продукции ту, что была произведена на территории Евразийского экономического союза. По их мнению, так покупатели смогут точнее ориентироваться в товарах и поддерживать локальных производителей.

Инициатива коснется только непродовольственных товаров. Новый закон может вступить в силу уже с 1 марта 2026 года.