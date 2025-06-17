В Госдуме предложили выдворять из России родственников мигрантов-преступников

Документ предполагает распространение наказания в виде административного выдворения или депортации иностранного гражданина на членов его семьи, включая запрет на въезд. Депутат Сергей Миронов заявил агентству, что соответствующая инициатива «позволит решить многие застарелые проблемы миграционной политики и снизить уровень преступности».

В Госдуме предложили выдворять из России родственников мигрантов-преступников. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутатов.

Документ предполагает распространение наказания в виде административного выдворения или депортации иностранного гражданина на членов его семьи, включая запрет на въезд.

Депутат Сергей Миронов заявил агентству, что соответствующая инициатива «позволит решить многие застарелые проблемы миграционной политики и снизить уровень преступности».