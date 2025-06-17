В Европе предложили полностью отказаться от российского топлива

Еврокомиссия предложила полностью отказаться от российского топлива к концу 2027 года. Странам ЕС хотят запретить заключать краткосрочные контракты на поставки газа из РФ с 2026 года, долгосрочные — до конца 2027 года. Отмечается, что Еврокомиссия намерена утвердить запрет на покупку газа у РФ квалифицированным большинством в Совете ЕС, лишив страны сообщества права вето.

В Европе предложили полностью отказаться от российского топлива. Об этом пишет ТАСС.

Еврокомиссия предложила полностью отказаться от российского топлива к концу 2027 года. Странам ЕС хотят запретить заключать краткосрочные контракты на поставки газа из РФ с 2026 года, долгосрочные — до конца 2027 года.

Отмечается, что Еврокомиссия намерена утвердить запрет на покупку газа у РФ квалифицированным большинством в Совете ЕС, лишив страны сообщества права вето.