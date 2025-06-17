В ДНР военный застал сослуживца с женой, вывез его в поле и расстрелял

В ДНР военный застал сослуживца со своей женой, вывез мужчину в поле и расстрелял из автомата. Об этом пишет «База».

Инцидент произошел 10 июня в квартире дома на улице Ленина 31-летний. Мужчина застал жену с другим. Отмечается, что он избил 36-летнего сослуживца и отвез в сторону поселка Ясиновка.

Мужчина высадил знакомого в поле и расстрелял его из автомата, после чего сжег УАЗ и скрылся. По данным канала, позже на этом месте нашли труп с огнестрельной раной головы.

По данным «Базы», военнослужащий пока не задержан.