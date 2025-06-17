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Скончался касимовский общественник Евгений Миронов
Миронов являлся председателем Касимовского отделения Рязанской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Союз „Чернобыль“."Евгений Владимирович много лет был заместителем председателя общественной организации, а с 2023 года ее председателем. Он был не просто руководителем, но и сердцем организации, объединяющим людей, пострадавших от последствий чернобыльской катастрофы. Он посвятил свою жизнь защите их прав и интересов, оказывая всестороннюю поддержку и помощь. Благодаря его усилиям, многие чернобыльцы округа получили необходимую медицинскую и социальную помощь, а также возможность участвовать в реабилитационных программах», — написал Бахилов. Он принес соболезнования близким погибшего.

Скончался касимовский общественник Евгений Миронов. О его кончине сообщил глава Касимовского округа Иван Бахилов.

Миронов являлся председателем Касимовского отделения Рязанской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Союз „Чернобыль“.

"Евгений Владимирович много лет был заместителем председателя общественной организации, а с 2023 года ее председателем. Он был не просто руководителем, но и сердцем организации, объединяющим людей, пострадавших от последствий чернобыльской катастрофы. Он посвятил свою жизнь защите их прав и интересов, оказывая всестороннюю поддержку и помощь. Благодаря его усилиям, многие чернобыльцы округа получили необходимую медицинскую и социальную помощь, а также возможность участвовать в реабилитационных программах», — написал Бахилов.

Он принес соболезнования близким погибшего.