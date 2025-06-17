Скончался касимовский общественник Евгений Миронов

Миронов являлся председателем Касимовского отделения Рязанской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Союз „Чернобыль“."Евгений Владимирович много лет был заместителем председателя общественной организации, а с 2023 года ее председателем. Он был не просто руководителем, но и сердцем организации, объединяющим людей, пострадавших от последствий чернобыльской катастрофы. Он посвятил свою жизнь защите их прав и интересов, оказывая всестороннюю поддержку и помощь. Благодаря его усилиям, многие чернобыльцы округа получили необходимую медицинскую и социальную помощь, а также возможность участвовать в реабилитационных программах», — написал Бахилов. Он принес соболезнования близким погибшего.