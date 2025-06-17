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Рязанские врачи спасли жизнь ветерана СВО с ножевым ранением легкого
В приемное отделение поступил вызов, что на улице тяжело ранен ветеран СВО. Неизвестный нанес мужчине удар ножом в грудь. Лезвие повредило легкое, вызвав массивное кровотечение. Пациента доставили в больницу в критическом состоянии. «Каждая минута была на счету: потеря крови составляла около 2,5 литров, а травма угрожала жизни. Была выполнена экстренная операция — вскрытие грудной клетки для доступа к поврежденному легкому. Хирурги ушили рану, остановив кровотечение, и дренировали плевральную полость, чтобы предотвратить осложнения», — говорится в сообщении. На данный момент ветеран СВО готовится к выписке.

Рязанские врачи спасли жизнь ветерана СВО с ножевым ранением легкого. Об этом 17 июня сообщила пресс-служба ОКБ в соцсетях.

В приемное отделение поступил вызов, что на улице тяжело ранен ветеран СВО. Неизвестный нанес мужчине удар ножом в грудь. Лезвие повредило легкое, вызвав кровотечение. Пациента доставили в больницу в критическом состоянии.

«Каждая минута была на счету: потеря крови составляла около 2,5 литров, а травма угрожала жизни. Была выполнена экстренная операция — вскрытие грудной клетки для доступа к поврежденному легкому. Хирурги ушили рану, остановив кровотечение, и дренировали плевральную полость, чтобы предотвратить осложнения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что операция прошла успешно, но в реанимации продолжали бороться за его жизнь. На данный момент ветеран СВО готовится к выписке.

Фото: группа рязанской ОКБ в «ВК»