Рязанская полиция задержала вандала

Отмечается, мужчина сломал световой столб на территории у первого корпуса Торговых рядов в Касимове. Его задержали. Злоумышленнику грозит уголовное наказание по статье «Вандализм». Как рассказал сам мужчина на видео, он проходил мимо фонтана в состоянии алкогольного опьянения со знакомыми. «Из хулиганских побуждений сломал столб, освещающий археологическое стекло. Вину в содеянном признаю», — заявил мужчина и извинился перед жителями Касимова.

Рязанская полиция задержала вандала в Касимове. Об этом 17 июня сообщил глава администрации округа Иван Бахилов в соцсетях.

Отмечается, мужчина сломал световой столб на территории у первого корпуса Торговых рядов в Касимове. Его задержали. Злоумышленнику грозит уголовное наказание по статье «Вандализм».

Как рассказал сам мужчина на видео, он проходил мимо фонтана в состоянии алкогольного опьянения со знакомыми.

«Из хулиганских побуждений сломал столб, освещающий археологическое стекло. Вину в содеянном признаю», — заявил мужчина и извинился перед жителями Касимова.

Фото и видео: личная страница Ивана Бахилова в «ВК»