Рязанская полиция задержала вандала
Отмечается, мужчина сломал световой столб на территории у первого корпуса Торговых рядов в Касимове. Его задержали. Злоумышленнику грозит уголовное наказание по статье «Вандализм». Как рассказал сам мужчина на видео, он проходил мимо фонтана в состоянии алкогольного опьянения со знакомыми. «Из хулиганских побуждений сломал столб, освещающий археологическое стекло. Вину в содеянном признаю», — заявил мужчина и извинился перед жителями Касимова.
Рязанская полиция задержала вандала в Касимове. Об этом 17 июня сообщил глава администрации округа Иван Бахилов в соцсетях.
Отмечается, мужчина сломал световой столб на территории у первого корпуса Торговых рядов в Касимове. Его задержали. Злоумышленнику грозит уголовное наказание по статье «Вандализм».
Как рассказал сам мужчина на видео, он проходил мимо фонтана в состоянии алкогольного опьянения со знакомыми.
«Из хулиганских побуждений сломал столб, освещающий археологическое стекло. Вину в содеянном признаю», — заявил мужчина и извинился перед жителями Касимова.
Фото и видео: личная страница Ивана Бахилова в «ВК»