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Рязанская ГАИ анонсировала очередные рейды
17 июня инспекторы будут выявлять нарушения ПДД, связанные с перевозкой пассажиров автобусами. Такие мероприятия проводятся Госавтоинспекцией Рязанской области в целях устранения причин и условий, способствующих совершению ДТП с участием пассажирского транспорта, выявления и пресечения фактов нарушений законодательства, регулирующего данный вид деятельности.

Рязанская ГАИ анонсировала очередные рейды. Информацию разместила пресс-служба ведомства.

17 июня инспекторы будут выявлять нарушения ПДД, связанные с перевозкой пассажиров автобусами.

Такие мероприятия проводятся Госавтоинспекцией Рязанской области в целях устранения причин и условий, способствующих совершению ДТП с участием пассажирского транспорта, выявления и пресечения фактов нарушений законодательства, регулирующего данный вид деятельности.