Рязанская ГАИ анонсировала очередные рейды

17 июня инспекторы будут выявлять нарушения ПДД, связанные с перевозкой пассажиров автобусами. Такие мероприятия проводятся Госавтоинспекцией Рязанской области в целях устранения причин и условий, способствующих совершению ДТП с участием пассажирского транспорта, выявления и пресечения фактов нарушений законодательства, регулирующего данный вид деятельности.