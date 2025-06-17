Рязанцам рассказали, как правильно выбрать квас

Специалисты отметили, что в квасе содержатся полезные вещества, улучшающие обмен веществ и помогающие пищеварение. Помимо этого, квас поддерживает работу сердца, способствует расщеплению жиров, содержит витамины B1, E и А, которые укрепляют волосы, ногти и улучшают состояние кожи. Рязанцам рассказали, что выбрать правильный квас можно по составу, пене, осадку, таре. Состав должен содержать воду, ржаную муку, солод, сахар и дрожжи — без лишних добавок. Отмечается, что хороший квас должен пениться — это признак натурального брожения, в нем не должно быть осадка, а тара должна быть темной. Также специалисты напомнили, что квас не рекомендуется при циррозе печени и гастрите.

Рязанцам рассказали, как правильно выбрать квас. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Специалисты отметили, что в квасе содержатся полезные вещества, улучшающие обмен веществ и помогающие пищеварение. Помимо этого, квас поддерживает работу сердца, способствует расщеплению жиров, содержит витамины B1, E и А, которые укрепляют волосы, ногти и улучшают состояние кожи.

Рязанцам рассказали, что выбрать правильный квас можно по составу, пене, осадку, таре. Состав должен содержать воду, ржаную муку, солод, сахар и дрожжи — без лишних добавок. Отмечается, что хороший квас должен пениться — это признак натурального брожения, в нем не должно быть осадка, а тара должна быть темной.

Также специалисты напомнили, что квас не рекомендуется при циррозе печени и гастрите.