Рязанцам дали советы по выбору качественной клубники

Роспотребнадзор отмечает, что ягоды должны быть сухими, без признаков гниения или пятен. Цвет — однородный и насыщенный. Листики «чашечки» — зеленые, без увядания. Поверхность ягод — упругая, ровная, блестящая, без вмятин и повреждений. Запах — ярко выраженный ягодный аромат. Чтобы определить сладость клубники, обратите внимание на черенок: если между ягодой и листиками есть пространство, ягода скорее всего сладкая. Плотное прилегание листиков говорит о возможной кислинке.

Рязанцам дали советы по выбору качественной клубники. Их привел региональный Роспотребнадзор.

Ведомство отмечает, что ягоды должны быть сухими, без признаков гниения или пятен. Цвет — однородный и насыщенный. Листики «чашечки» — зеленые, без увядания. Поверхность ягод — упругая, ровная, блестящая, без вмятин и повреждений. Запах — ярко выраженный ягодный аромат.

Не следует покупать клубнику с такими признаками:

Влажная, с пятнами.

Отсутствие аромата.

Мягкие ягоды — это признак начинающегося процесса гниения.

Сухие, пожелтевшие или отсутствующие листики «чашечки».

Неоднородный цвет, зеленоватые пятна, белые кончики — это признак незрелости.

Чтобы определить сладость клубники, обратите внимание на черенок: если между ягодой и листиками есть пространство, ягода скорее всего сладкая. Плотное прилегание листиков говорит о возможной кислинке.