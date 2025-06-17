Рязанцам дали советы по выбору качественной клубники
Роспотребнадзор отмечает, что ягоды должны быть сухими, без признаков гниения или пятен. Цвет — однородный и насыщенный. Листики «чашечки» — зеленые, без увядания. Поверхность ягод — упругая, ровная, блестящая, без вмятин и повреждений. Запах — ярко выраженный ягодный аромат. Чтобы определить сладость клубники, обратите внимание на черенок: если между ягодой и листиками есть пространство, ягода скорее всего сладкая. Плотное прилегание листиков говорит о возможной кислинке.
Рязанцам дали советы по выбору качественной клубники. Их привел региональный Роспотребнадзор.
Ведомство отмечает, что ягоды должны быть сухими, без признаков гниения или пятен. Цвет — однородный и насыщенный. Листики «чашечки» — зеленые, без увядания. Поверхность ягод — упругая, ровная, блестящая, без вмятин и повреждений. Запах — ярко выраженный ягодный аромат.
Не следует покупать клубнику с такими признаками:
- Влажная, с пятнами.
- Отсутствие аромата.
- Мягкие ягоды — это признак начинающегося процесса гниения.
- Сухие, пожелтевшие или отсутствующие листики «чашечки».
- Неоднородный цвет, зеленоватые пятна, белые кончики — это признак незрелости.
Чтобы определить сладость клубники, обратите внимание на черенок: если между ягодой и листиками есть пространство, ягода скорее всего сладкая. Плотное прилегание листиков говорит о возможной кислинке.