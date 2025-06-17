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Российские ученые начали наращивать десны с помощью генной терапии и свиной кожи
Дефицит мягких тканей десны — распространенная проблема в стоматологии, в том числе после ортодонтического лечения. Сегодня для его коррекции используют трансплантаты с неба, но такие операции сопряжены с высокой травматичностью, болевым синдромом и риском осложнений.

Ученые из Сеченовского Университета совместно с коллегами из других научно-исследовательских центров разработали новый подход к восстановлению десны с помощью свиной коллагеновой матрицы и плазмиды pCMV-VEGF165, стимулирующей прорастание сосудов в новых тканях. Об этом пишет «Газета.Ru».

Дефицит мягких тканей десны — распространенная проблема в стоматологии, в том числе после ортодонтического лечения. Сегодня для его коррекции используют трансплантаты с неба, но такие операции сопряжены с высокой травматичностью, болевым синдромом и риском осложнений.

Ученые предложили новый подход, включающий имплантацию матрицы на основе свиной кожи и инъекции плазмиды.