Российские школьники назвали желаемые подарки от родителей на выпускной

Более трети подростков мечтают о собственной квартире. Почти половина детей в возрасте от 11 до 15 лет (43%) предпочитают получить деньги. Кроме того, в списке популярных запросов значатся: Смартфоны и гаджеты — 30%; Автомобили — 24%; Украшения — 15%. Исследование также отмечает, что подростки из поколения «Альфа» (11-15 лет) чаще выбирают более дорогие и материальные подарки. В то же время поколение «Зумеров» ценит впечатления и эмоции, отдавая предпочтение нематериальным подаркам.

Российские школьники назвали желаемые подарки от родителей на выпускной. Об этом пишет «Газета. ру».

Более трети подростков мечтают о собственной квартире. Почти половина детей в возрасте от 11 до 15 лет (43%) предпочитают получить деньги.

Кроме того, в списке популярных запросов значатся:

Смартфоны и гаджеты — 30%;

Автомобили — 24%;

Украшения — 15%.

Исследование также отмечает, что подростки из поколения «Альфа» (11-15 лет) чаще выбирают более дорогие и материальные подарки. В то же время поколение «Зумеров» ценит впечатления и эмоции, отдавая предпочтение нематериальным подаркам.