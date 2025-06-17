Российские школьники назвали желаемые подарки от родителей на выпускной
Более трети подростков мечтают о собственной квартире. Почти половина детей в возрасте от 11 до 15 лет (43%) предпочитают получить деньги. Кроме того, в списке популярных запросов значатся: Смартфоны и гаджеты — 30%; Автомобили — 24%; Украшения — 15%. Исследование также отмечает, что подростки из поколения «Альфа» (11-15 лет) чаще выбирают более дорогие и материальные подарки. В то же время поколение «Зумеров» ценит впечатления и эмоции, отдавая предпочтение нематериальным подаркам.
Российские школьники назвали желаемые подарки от родителей на выпускной. Об этом пишет «Газета. ру».
Более трети подростков мечтают о собственной квартире. Почти половина детей в возрасте от 11 до 15 лет (43%) предпочитают получить деньги.
Кроме того, в списке популярных запросов значатся:
- Смартфоны и гаджеты — 30%;
- Автомобили — 24%;
- Украшения — 15%.
Исследование также отмечает, что подростки из поколения «Альфа» (11-15 лет) чаще выбирают более дорогие и материальные подарки. В то же время поколение «Зумеров» ценит впечатления и эмоции, отдавая предпочтение нематериальным подаркам.