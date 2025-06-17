Патриарх Кирилл рассказал о нравственных основах бизнеса

Священнослужитель подчеркнул, что разделение между этическими и социальными аспектами бизнеса, с одной стороны, и его эффективностью, с другой, является ошибочным. Бизнес и экономика неразрывно связаны с общественными нормами и ценностями. По мнению главы РПЦ, утверждение о том, что нравственность в экономике невыгодна, является обманчивым. Успех предприятия зависит не только от рыночных факторов, но и от законодательства, основанного на моральных принципах.

В управлении бизнесом руководители сталкиваются с необходимостью принимать сложные и порой трудные решения. Однако, как отметил патриарх Кирилл, существуют универсальные моральные принципы, применимые ко всем ситуациям: «Поступайте с людьми так, как хотели бы, чтобы поступали с вами». Слова предстоятеля Русской православной церкви приводит «Коммерсантъ».

Священнослужитель подчеркнул, что разделение между этическими и социальными аспектами бизнеса, с одной стороны, и его эффективностью, с другой, является ошибочным. Бизнес и экономика неразрывно связаны с общественными нормами и ценностями.

По мнению главы РПЦ, утверждение о том, что нравственность в экономике невыгодна, является обманчивым. Успех предприятия зависит не только от рыночных факторов, но и от законодательства, основанного на моральных принципах.

Патриарх Кирилл также отметил, что эффективная экономика способствует созданию условий для процветания общества, обеспечивая его развитие в экономическом, научном и культурном аспектах.