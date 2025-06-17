Никита Михалков пожертвовал стройматериалы на ремонт храма в Рязанской области

Российский режиссер пожертвовал для замены крыши трапезной части Николо-Ямского храма плиты ОСБ в размере 700 кв. м. и 180 литров концентрата антисептика для обработки стропил и обрешетки."Прошу благочестивых рязанцев помолиться за этого доброго человека и за наше дело восстановления храма. Сейчас переносим строительные леса с четверика на серединную — «трапезную» — часть. Все по прежнему очень сложно. Средств катастрофически не хватает", — заключил Фетисов.

Никита Михалков пожертвовал стройматериалы на ремонт храма в Рязанской области. Об этом сообщает священник Дмитрий Фетисов на своей странице «Вконтакте».

По его словам, российский режиссер пожертвовал для замены крыши трапезной части Николо-Ямского храма плиты ОСБ в размере 700 кв. м. и 180 литров концентрата антисептика для обработки стропил и обрешетки.

«Прошу благочестивых рязанцев помолиться за этого доброго человека и за наше дело восстановления храма. Сейчас переносим строительные леса с четверика на серединную — „трапезную“ — часть. Все по прежнему очень сложно. Средств катастрофически не хватает», — заключил Фетисов.