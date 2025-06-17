Названа стоимость выступления Николая Баскова

По словам продюсера, гонорар народного артиста России составляет около шести миллионов рублей. «Его зовут и на закрытые выступления, и на открытые. Его очень любят высокопоставленные люди. Он славится везде», — сказал собеседник издания. Он добавил, что шесть миллионов рублей — старая сумма. Дворцов не исключил, что певец мог поднять цену. Продюсер также назвал эстрадного артиста «легким на подъем и сотрудничество».

Названа стоимость выступления Николая Баскова. Об этом пишет портал «Страсти» со ссылкой на продюсера Сергея Дворцова.

По его словам, гонорар народного артиста России составляет около шести миллионов рублей.

«Его зовут и на закрытые выступления, и на открытые. Его очень любят высокопоставленные люди. Он славится везде», — сказал собеседник издания.

Он добавил, что шесть миллионов рублей — старая сумма. Дворцов не исключил, что певец мог поднять цену. Продюсер также назвал эстрадного артиста «легким на подъем и сотрудничество».