На Северной окружной произошло массовое ДТП

ДТП произошло во вторник, 17 июня. По словам очевидцев, столкнулись четыре автомобиля. Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», движение на участке дороги затруднено. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.