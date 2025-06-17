На Северной окружной произошло массовое ДТП
ДТП произошло во вторник, 17 июня. По словам очевидцев, столкнулись четыре автомобиля. Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», движение на участке дороги затруднено. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.
На Северной окружной произошло массовое ДТП. Об этом сообщили в соцсетях.
ДТП произошло во вторник, 17 июня. По словам очевидцев, столкнулись четыре автомобиля.
Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», движение на участке дороги затруднено.
Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.