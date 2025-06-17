На Сахалине мужчина поднес зажигалку к бензобаку и устроил пожар на заправке

На Сахалине мужчина на заправке поднес зажигалку к топливному баку авто, произошел пожар. Об этом сообщила «База».

На опубликованном ролике видно, как мужчина поджигает машину, поднеся зажигалку к топливному баку. Когда пламя охватывает дверцу и часть крыши авто, из салона выходит женщина. Она пытается помочь водителю ликвидировать возгорание.

Отмечается, что подоспевший с огнетушителем сотрудник заправки сумел потушить пожар.

Очевидцы предположили, что водитель мог просто задуматься и решить подпалить оторвавшуюся от бензобака наклейку.