На пруду Серая шейка в Рязани установили автомат с кормом для уток

Корм из автомата стоит 30 рублей. «На самом аппарате желающим подкормить птиц оставили инструкцию, напомнив, чем питаются пернатые, а что для них вредно», — отметили рязанцы.