Мошенники начали обманывать россиян через «кружки» в Telegram

Отмечается, что аферисты записывают видео от лица именинника с просьбой перевести деньги, предварительно взломав аккаунт. По словам эксперта «Лаборатории Касперского», дипфейки становятся дополнительным инструментом в социальном инжиниринге при попытках финансовых краж. В будущем качество таких подделок будет совершенствоваться, технологии для их создания станут еще более доступными.