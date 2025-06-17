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МЧС опубликовало список официальных пляжей в Рязанской области
В ведомстве отметили, что на территории Рязанской области разрешение на эксплуатацию получили 38 пляжей, в том числе 5 — на территории Рязани: Борковской карьер, пляж «Борки-1», Борковской карьер, пляж «Борки-2», Борковской карьер пляж «Борки-3», Лесопарк «Ореховое озеро», Солотча, река Старица пляж «Лысая гора». С полным списком разрешенных пляжей можно ознакомиться по ссылке.

МЧС опубликовало список официальных пляжей в Рязанской области. Его опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

В ведомстве отметили, что на территории Рязанской области разрешение на эксплуатацию получили 38 пляжей, в том числе 5 — на территории Рязани:

  • Борковской карьер, пляж «Борки-1»,
  • Борковской карьер, пляж «Борки-2»,
  • Борковской карьер пляж «Борки-3»,
  • Лесопарк «Ореховое озеро»,
  • Солотча, река Старица пляж «Лысая гора».

С полным списком разрешенных пляжей можно ознакомиться по ссылке.