МЧС опубликовало список официальных пляжей в Рязанской области

В ведомстве отметили, что на территории Рязанской области разрешение на эксплуатацию получили 38 пляжей, в том числе 5 — на территории Рязани: Борковской карьер, пляж «Борки-1», Борковской карьер, пляж «Борки-2», Борковской карьер пляж «Борки-3», Лесопарк «Ореховое озеро», Солотча, река Старица пляж «Лысая гора». С полным списком разрешенных пляжей можно ознакомиться по ссылке.

МЧС опубликовало список официальных пляжей в Рязанской области. Его опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

В ведомстве отметили, что на территории Рязанской области разрешение на эксплуатацию получили 38 пляжей, в том числе 5 — на территории Рязани:

Борковской карьер, пляж «Борки-1»,

Борковской карьер, пляж «Борки-2»,

Борковской карьер пляж «Борки-3»,

Лесопарк «Ореховое озеро»,

Солотча, река Старица пляж «Лысая гора».