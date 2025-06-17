Госдума приняла законопроект об увеличении пособия беременным студенткам

Законопроект об увеличении до регионального прожиточного минимума размера пособия по беременности и родам для студенток и аспиранток принят в первом чтении Госдумой. Изменения хотят внести в закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», установив размер пособий на уровне регионального прожиточного минимума для обучающихся по очной форме обучения в вузах, организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях. Закон в случае его принятия вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении пособия по беременности и родам для студенток и аспиранток. Об этом 17 июня сообщило ТАСС.

Изменения хотят внести в закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». Предлагается установить размер пособий на уровне регионального прожиточного минимума для обучающихся по очной форме обучения в вузах, организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях.

Закон в случае его принятия вступит в силу с 1 сентября 2025 года.