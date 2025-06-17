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Диетолог рассказала рязанцам о вредных пищевых привычках
Обильные трапезы и переедание первой такой привычкой, связанной с традицией праздничных столов и высококалорийных блюд. Следом идет любовь к выпечке, пирогам и пельменям как высококалорийным продуктам с легко усваиваемыми углеводами и жиром. Диетолог подчеркнула, что отказываться от них не нужно, но важна мера. Третьей проблемой она указала обилие мясной гастрономии, содержащей много жира, соли, канцерогены первого класса опасности и вредные нитраты.

Диетолог рассказала рязанцам о вредных пищевых привычках. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на эксперта Оксану Михалеву.

Она назвала обильные трапезы и переедание первой такой привычкой, связанной с традицией праздничных столов и высококалорийных блюд.

Следом идет любовь к выпечке, пирогам и пельменям как высококалорийным продуктам с легко усваиваемыми углеводами и жиром.

Диетолог подчеркнула, что отказываться от них не нужно, но важна мера.

Третьей проблемой она указала обилие мясной гастрономии, содержащей много жира, соли, канцерогены первого класса опасности и вредные нитраты.

Последней вредной привычкой врач назвала чаепитие с высококалорийными подсластителями.