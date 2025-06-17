Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 17
22°
Срд, 18
15°
Чтв, 19
17°
ЦБ USD 78.51 -0.49 17/06
ЦБ EUR 90.94 0.93 17/06
Нал. USD 79.90 / 80.00 17/06 16:15
Нал. EUR 91.01 / 92.50 17/06 16:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Все как у людей. Рязанский паралимпиец рассказал, почему переехал в до...
Редакция РЗН. Инфо пообщалась с рязанским мастером спор...
3 часа назад
399
«Беременна в 16» по-рязански
Алиса родилась, выросла и пошла в школу в Рязани. Три г...
11 июня 13:50
18 943
Обзор на родники в черте Рязани
От водопроводной воды в Рязани уже не первый год пахнет...
3 июня 13:30
32 949
Исповедь рязанского наркомана. Часть первая
Я начал употреблять 15 лет назад, в 2010 году. Именно н...
30 мая 12:31
42 787
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Аналитика ВТБ: число «прайс-сикеров» сократится к концу года

ВТБ проанализировал трансформацию клиентского поведения так называемых «прайс-сикеров» («охотников за выгодой»), которые последовательно перемещают свои средства между банками в поисках максимальных приветственных ставок. Об этом в преддверии ПМЭФ-2025 заявил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

Одним из основных продуктов, которые используют такие клиенты стал накопительный счет с приветственным периодом, во время которого банк предоставляет повышенную ставку. В прошлом году рост ставок стимулировал «прайс-сикеров» активно переводить средства между банками, получая максимальный доход. Однако их доля оставалась относительно небольшой в масштабах всех российских вкладчиков, а в этом году снизится еще больше.

«Еще одной причиной такой активности стала высокая конкуренция банков за наращивание клиентской базы, что привело к формированию специальных предложений с приветственными ставками. Успех в бизнесе — это не только деньги, сколько долгосрочные отношения. И сейчас очевидно, что рынок движется в сторону качества услуг и длительного сотрудничества между банком и клиентом, этот тренд уже необратим. Мы видим, что все больше клиентов предпочитают комплексное обслуживание: они ценят не только высокие процентные ставки, но и качество сервиса, программы лояльности, персонализированные решения. Это создает основу для взаимовыгодного сотрудничества. Как известно, доверие — самая твердая валюта», — прокомментировал Дмитрий Брейтенбихер.

По его словам, некоторые клиенты все равно будут находиться в постоянном поиске максимально возможной выгоды и продолжат перманентное «курсирование» между банками, в основном через онлайн переводы самому себе, в поисках лучших процентных ставок, несмотря даже на небольшую разницу в их значениях. Однако, их число будет постоянно сокращаться.