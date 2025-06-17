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Агроинженерному образованию Рязанской области исполнилось 75 лет

10 июня инженерному факультету Рязанского государственного агротехнологического университета имени П. А. Костычева исполнилось 75 лет. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Факультет ведет подготовку инженеров-механиков широкого профиля, умеющих грамотно эксплуатировать, проводить техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники, конструировать новые машины. Благодаря студентам и преподавателям факультет сформировал свои собственные традиции, занял особое место в системе подготовки кадров для агропромышленного комплекса, стал значимой научно-исследовательской площадкой.

Торжественное мероприятие по случаю юбилея пройдет 20 июня 2025 года в 13:00 в концертном зале студенческого дворца культуры Рязанского государственного агротехнологического университета имени П. А. Костычева (Рязань, ул. Костычева, 1).

Возрастное ограничение — 18+.