За неделю в травмпункт рязанской БСМП обратились 739 человек

182 человека обратились за помощью с переломами, 267 — с ушибами, 119 — с растяжениями, 52 — с ранами. Рязанцам напомнили, что Амбулаторно-травматологический центр БСМП работает круглосуточно.