За неделю в травмпункт рязанской БСМП обратились 739 человек
182 человека обратились за помощью с переломами, 267 — с ушибами, 119 — с растяжениями, 52 — с ранами. Рязанцам напомнили, что Амбулаторно-травматологический центр БСМП работает круглосуточно.
За прошедшую неделю, с 9 по 15 июня, в Амбулаторно-травматологическом центре БСМП оказали помощь 739 пациентам. Об этом в соцсетях сообщила пресс-служба медучреждения.182 человека обратились за помощью с переломами, 267 — с ушибами, 119 — с растяжениями, 52 — с ранами.
Рязанцам напомнили, что Амбулаторно-травматологический центр БСМП работает круглосуточно.